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Чарльз Баркли назвал мировую знаменитость, с которой больше всего хотел бы встретиться

Чарльз Баркли назвал мировую знаменитость, с которой больше всего хотел бы встретиться
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, с кем из мировых знаменитостей он хотел бы встретиться. Баркли признался, что хотел бы познакомиться с рэп-исполнителем Маршаллом Мэтерсом, известным, как Eminem. При этом, по словам Баркли, он знаком с такими исполнителями, как Snoop Dogg, Dr.Dre и Дензел Карри.

«Я бы хотел познакомиться с Eminem. Я его большой поклонник. В прошлом году я познакомился со Snoop Dogg. Я уже встречался с Dr.Dre раньше. Я встречался с Дензелом Карри, и это было круто. Есть не так много людей, с которыми у меня не было бы возможности встретиться», — рассказал Чарльз Баркли в интервью ESPN.

Ранее Баркли рассказал, в чём Леброн Джеймс заметно уступает Майклу Джордану и Коби Брайанту.

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