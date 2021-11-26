Чарльз Баркли назвал мировую знаменитость, с которой больше всего хотел бы встретиться
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Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, с кем из мировых знаменитостей он хотел бы встретиться. Баркли признался, что хотел бы познакомиться с рэп-исполнителем Маршаллом Мэтерсом, известным, как Eminem. При этом, по словам Баркли, он знаком с такими исполнителями, как Snoop Dogg, Dr.Dre и Дензел Карри.
«Я бы хотел познакомиться с Eminem. Я его большой поклонник. В прошлом году я познакомился со Snoop Dogg. Я уже встречался с Dr.Dre раньше. Я встречался с Дензелом Карри, и это было круто. Есть не так много людей, с которыми у меня не было бы возможности встретиться», — рассказал Чарльз Баркли в интервью ESPN.
Ранее Баркли рассказал, в чём Леброн Джеймс заметно уступает Майклу Джордану и Коби Брайанту.
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