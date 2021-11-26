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Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Италию в квалификации чемпионата мира

Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Италию в квалификации чемпионата мира
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Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Италии в матче первого тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 92:78.

Команды начали встречу в равной борьбе, по итогам первой десятиминутки российская сборная повела в счёте с минимальным преимуществом — 15:14. Во второй четверти итальянцам удалось восстановить статус-кво — на большой перерыв команды ушли при равном счёте 37:37.

Во многом определяющей в матче стала третья десятиминутка, в которой российским баскетболистам удалось совершить рывок в пять очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказались подопечные Зорана Лукича, увеличившие отрыв до 14 очков. Итоговый счёт матча — 92:78.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 21 очко. Столько же очков набрал Владимир Ивлев В составе сборной Италии 20 очков на свой счёт записал Стефано Тонут.

ЧМ-2023 - Европа (м). Группа H. 1-й тур
26 ноября 2021, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
92 : 78
Италия
Россия: Антонов, Астапкович, Валиев, Ганькевич, Емченко, Зайцев, Ивлев, Ильницкий, Комолов, Стребков, Торопов, Хоменко
Италия: Акеле, Альвити, Бортолани, Гаспардо, Диуф, Канди, Левер, Пайола, Спаньоло, Тесситори, Тонут, Флаккадори
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Новости. Баскетбол
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