Сборная России по баскетболу уверенно обыграла Италию в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Италии в матче первого тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 92:78.
Команды начали встречу в равной борьбе, по итогам первой десятиминутки российская сборная повела в счёте с минимальным преимуществом — 15:14. Во второй четверти итальянцам удалось восстановить статус-кво — на большой перерыв команды ушли при равном счёте 37:37.
Во многом определяющей в матче стала третья десятиминутка, в которой российским баскетболистам удалось совершить рывок в пять очков. В заключительной четверти сильнее вновь оказались подопечные Зорана Лукича, увеличившие отрыв до 14 очков. Итоговый счёт матча — 92:78.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 21 очко. Столько же очков набрал Владимир Ивлев В составе сборной Италии 20 очков на свой счёт записал Стефано Тонут.
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