Зоран Лукич высказался о победе над Италией в дебютной игре во главе сборной России

Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением после матча квалификации чемпионата мира с Италией (92:78), который стал для него дебютным во главе национальной команды.

«Трудная игра для нас. Я не почувствовал давление, но в воздухе витал момент желания добыть необходимую победу. Наша команда проявила терпение в течение первых трёх четвертей. Был шанс оторваться раньше, но я даже рад, что этого не случилось. В ключевой момент в четвертой четверти была отличная защита. Из этой защиты появились отличные броски в атаке, и мы добыли победу. Первая победа во главе сборной — одна из галочек. Сказал игрокам, что будем радоваться после матча с Исландией. Плакать не будем. Ситуация знакома для нас.

Постараемся добиться максимального качества баскетбола и функционального состояния на игру с Исландией. Не хочу быть пессимистом. У сборной Италии тоже есть проблемы. По нашим баскетболистам видно, кто сколько играет. В какой-то момент они начали просто кайфовать от игры в баскетбол. Просто забыли, как это выглядит. Всё это надо вывести на определённый уровень. Самое важное — результат в этом отборочном окне. Игра Вячеслава Зайцева? Я не хочу никого выделять. Это проходит мимо меня. Каждый вышедший на площадку игрок выполнял свою роль. Энергия Зайцева, Ильницкого и Валиева пришла в важный момент. Валиев не набрал очков и получил 4 фола. Оказывал давление на позиции тяжёлого форварда. Можно остаться без очков, но очень хорошо помочь коллективу", — сказал Лукич на пресс-конференции.