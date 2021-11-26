Антон Астапкович прокомментировал победу России над Италией в отборе на чемпионат мира
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Форвард сборной России Антон Астапкович поделился мнением о матче квалификации чемпионата мира с Италией (92:78), в котором он стал самым результативным с 21 набранным очком.
«Получилась сложная игра. До конца третьей четверти были качели. В конце третьей четверти начали более-менее отрываться, но напряжение все равно держалось. Хорошо, что победили. Моя уверенность в национальной сборной выросла по сравнению с квалификацией Олимпиады? Это скорее понимание системы. В сборной стоит наша клубная система из „Нижнего Новгорода“. Зоран Лукич её здесь поставил. На протяжении 3,5 лет над ней работаю и понимаю. Когда все поймут эту систему, так каждый сможет делать», — заявил Астапкович на пресс-конференции.
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