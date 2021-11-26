В сборной Италии объяснили, почему не смогли обыграть Россию в отборе на чемпионат мира

Главный тренер сборной Италии по баскетболу Мео Сакетти и центровой Амедео Тесситори поделились мнением о матче квалификации чемпионата мира с Россией (78:92). Тренер и игрок сошлись во мнении, что у итальянской команды не хватило сил для противостояния сопернику в течение всех 40 минут встречи.

«Мы начали плохо, выровняли положение в конце первой половины и оставались в игре до середины третьей четверти. Позволили сопернику набирать лёгкие очки. Россия отлично действовала в концовке. Мы физически вымотались», — заявил Сакетти на пресс-конференции.

«Россия оказывала на нас большое давление. Мы пытались противостоять этому прессингу в течение всего матча, но соперник проделал отличную работу и показал по-настоящему качественную игру в решающий момент», — сказал Тесситори.