Эксперт: звёзды НБА не могут справиться с Леброном и бегут как можно дальше

Известный эксперт НБА Ник Райт считает, что звёздные игроки боятся играть в одной конференции с Леброном Джеймсом.
«Можно сколько угодно говорить, что вы не боитесь медведя гризли, но если вы убегаете, когда он идёт на вас, значит вы всё-таки боитесь. Последние десять лет мы видим, как звёзды НБА убегают от Леброна. Они не могут справиться с Леброном и бегут как можно дальше.
Удивительно, но в 2019 году что-то случилось. Все стали выбирать Восточную конференцию. Кевин Дюрант, несмотря на успешные выступления на Западе, отправился на Восток. Джимми Батлер: «Я могу пойти куда угодно, но давайте я останусь на Востоке». Кайри Ирвинг: «Я могу пойти куда угодно, но давайте я останусь на Востоке». Джеймс Харден: «Я уже был на Западе, я хочу пойти своим путем». Куда ты хочешь пойти? «Филадельфия или Бруклин, мне всё равно, где-нибудь на Востоке».
Что произошло в том году? Леброн перебрался на Запад. Вся лига подумала, что если они хотят попасть в финал, то им нельзя оставаться в одной конференции с Леброном. Так что не говорите, что вы не боитесь. Докажите мне это», — сказал Райт в эфире шоу First Things First.
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