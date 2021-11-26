Андрей Кириленко отреагировал на победу сборной России в матче с Италией

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением после матча Россия — Италия (92:78) в квалификации чемпионата мира.

«Великолепные впечатления. Если честно, ожидал более скованной игры от нашей команды. Первая игра, новый тренер, много новых лиц в составе команды, нельзя собрать полный зал из-за пандемии коронавируса. Много факторов, которые должны были сковывать. Но я увидел скованную игру только в первые 2 минуты, после чего мы раскочегарились и действовали с агрессивной позиции, много прессинговали. Не было много глупых ошибок. Игра был под контролем. Мне это очень понравилось. У молодых ребят есть возможность прибавлять, это приятно. У нас есть когорта игроков в возрасте 22 года и младше, ещё пара человек не доехали с матчей Евролиги. Вячеслав Зайцев оставил очень приятное впечатление. Антон Астапкович сегодня великолепно играл. Торопов дебютировал а сборную. Он играл в Суперлиге и „Нижнем Новгороде“. Это драматически сильный шаг вперёд. Он сегодня великолепно отыграл. Если ты дебютируешь в сборной, то вот так надо дебютировать.

Ещё перед назначением Зорана Лукича мы говорили, что команде нужен новый импульс. Если брату эту игру за индикатор, то получилось. Мы показали немного другую игру. Результат — качество игры. Я не обольщаюсь. Сегодня получалось многое, залетали броски, Астапкович попал с центра площадки. При этом видно некий рисунок игры, который мы стараемся выдерживать. Это приятно. Хочется пожелать команде удачи дальше. В эмоциональном плане матч с Исландией будет сложнее. Сейчас эйфория от первой победы, не все игроки подъехали. В исландской команде есть пара игроков с хорошим опытом. С такими командами могут быть проблемы, ели ты свою игру не обозначаешь. Очень важно с самых первых минут начать работать. Это очень важная победа. Италия — очень сильная команда. Они участвовали в Олимпиаде и чемпионате мира, в хорошей форме. Эта победа для нас очень важна в условиях перестройки. Великолепная организация", — заявил Кириленко.