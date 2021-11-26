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УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в выездном матче Евролиги

УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в выездном матче Евролиги
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Казанский УНИКС на выезде переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 98:78.

Казанцы уже в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в десять очков. Во второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 47:39 в пользу УНИКСа.

В третьем игровом отрезке УНИКСу вновь удалось совершить рывок, на этот раз в 11 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. По итогам заключительной десятиминутки сильнее вновь оказались казанцы. Итоговый счёт встречи — 98:78 в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Браун, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 15 очков на свой счёт записал Остин Холлинс.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
26 ноября 2021, пятница. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
78 : 98
УНИКС
Казань, Россия
Црвена Звезда: Холлинс - 15, Уолтерс - 13, Добрич - 11, Калинич - 10, Давидовац - 9, Лазич - 8, Митрович - 5, Иванович - 3, Кузмич - 2, Маркович - 2, Симонович, Цирбес
УНИКС: Браун - 18, Канаан - 17, Хезонья - 17, Узинский - 11, Браун - 9, Брэнтли - 9, Списсу - 8, Мэйо - 5, Джекири - 4, Клименко, Тимма
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