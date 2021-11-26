УНИКС разгромил «Црвену Звезду» в выездном матче Евролиги

Казанский УНИКС на выезде переиграл сербскую «Црвену Звезду» в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счётом 98:78.
Казанцы уже в первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте с разницей в десять очков. Во второй десятиминутке «Црвене Звезде» удалось отыграть два очка отставания — на большой перерыв команды ушли при счёте 47:39 в пользу УНИКСа.
В третьем игровом отрезке УНИКСу вновь удалось совершить рывок, на этот раз в 11 очков, что превратило заключительную четверть в простую формальность. По итогам заключительной десятиминутки сильнее вновь оказались казанцы. Итоговый счёт встречи — 98:78 в пользу УНИКСа.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Браун, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета 15 очков на свой счёт записал Остин Холлинс.
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