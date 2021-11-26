УНИКС установил рекорд клуба в Евролиге

УНИКС установил новый рекорд клуба по количеству трёхочковых попаданий в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (98:78).
Казанская команда реализовал 15 дальних бросков продлила свою победную серию в Евролиге до четырёх матчей. «Црвена Звезда» потерпела третье поражение кряду. Айзея Канаан забил 5 из 7 трёхочковых, набрав 17 очков. Марио Хезонья записал себе в актив 17 очков, реализовав 4 из 7 трёхочковых. Дмитрий Узинский забросил 3 из 3 с дальней дистанции.
«Поздравляю УНИКС с победой. Они провели действительно хорошую игру. Вторая половина была такой же, как и первая. Соперники заслужили победу. Они были намного лучше нас», — отметил главный тренер «Црвены Звезды» Деян Радонич.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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