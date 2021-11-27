Евролига. «Милан» разгромно уступил «Олимпиакосу», «Барселона» крупно обыграла «Жальгирис»

Баскетбольный клуб «Монако» уступил АСВЕЛу в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой гостей со счётом 85:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уильям Ховард, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета 20 очков набрал Пэрис Ли. Майк Джеймс записал на свой счёт 18 очков.

В другом матче игрового дня «Олимпиакос» на выезде одержал победу над «Олимпией Милан». Встреча завершилась со счётом 93:72. В составе победителей отличился Яннулис Ларенцакис, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета самым результативным стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков.

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» оказалась сильнее «Жальгириса». Матч завершился со счётом 96:73. В составе победителей 15 очков набрал Рокас Йокубайтис. У гостей 13 очков набрал Тай Уэбстер.