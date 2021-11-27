Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига. «Милан» разгромно уступил «Олимпиакосу», «Барселона» крупно обыграла «Жальгирис»

Евролига. «Милан» разгромно уступил «Олимпиакосу», «Барселона» крупно обыграла «Жальгирис»
Комментарии

Баскетбольный клуб «Монако» уступил АСВЕЛу в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой гостей со счётом 85:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уильям Ховард, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета 20 очков набрал Пэрис Ли. Майк Джеймс записал на свой счёт 18 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
26 ноября 2021, пятница. 22:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
84 : 85
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Монако: Ли - 20, Джеймс - 18, Диалло - 15, Холл - 12, Томас - 7, Бэйкон - 5, Мотум - 3, Мотеюнас - 2, Уаттара - 2, Анджушич, Демаис-Баллу, Файе
АСВЕЛ: Ховард - 23, Кауди - 15, Гист - 13, Окобо - 11, Джонс - 10, Адетокунбо - 7, Фалл - 4, Стразель - 2, Risacher, Уэнсу

В другом матче игрового дня «Олимпиакос» на выезде одержал победу над «Олимпией Милан». Встреча завершилась со счётом 93:72. В составе победителей отличился Яннулис Ларенцакис, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета самым результативным стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
26 ноября 2021, пятница. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
72 : 93
Олимпиакос
Пирей, Греция
Олимпия Милан: Шилдс - 26, Датоме - 12, Дилэйни - 8, Родригес - 8, Дэниелс - 5, Хайнс - 5, Тарчевски - 3, Холл - 3, Мелли - 2, Бальдассо, Грант, Риччи
Олимпиакос: Ларенцакис - 18, Дорси - 14, Везенков - 12, Мартин - 8, Принтезис - 7, Слукас - 7, Уолкап - 7, Фалль - 7, Папаниколау - 6, Маккиссик - 5, Жан-Шарль - 2, Эйси

В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» оказалась сильнее «Жальгириса». Матч завершился со счётом 96:73. В составе победителей 15 очков набрал Рокас Йокубайтис. У гостей 13 очков набрал Тай Уэбстер.

Евролига. Регулярный чемпионат. 12-й тур
26 ноября 2021, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
96 : 73
Жальгирис
Каунас, Литва
Барселона: Йокубайтис - 15, Ориола - 13, Хэйс - 12, Миротич - 11, Курич - 10, Шанлы - 9, Мартинес - 8, Шмитс - 7, Лапровиттола - 5, Вильяр - 3, Кайседо - 3, Ннаджи
Жальгирис: Уэбстер - 13, Блажевич - 10, Зоран Драгич - 9, Кавано - 9, Кальнетис - 9, Лекавичюс - 6, Стрелниекс - 6, Улановас - 5, Лукошюнас - 4, Небо - 2, Милакнис, Миниотас
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021