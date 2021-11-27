Евролига. «Милан» разгромно уступил «Олимпиакосу», «Барселона» крупно обыграла «Жальгирис»

Баскетбольный клуб «Монако» уступил АСВЕЛу в матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Монако и завершилась победой гостей со счётом 85:84. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Уильям Ховард, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. В составе хозяев паркета 20 очков набрал Пэрис Ли. Майк Джеймс записал на свой счёт 18 очков.
В другом матче игрового дня «Олимпиакос» на выезде одержал победу над «Олимпией Милан». Встреча завершилась со счётом 93:72. В составе победителей отличился Яннулис Ларенцакис, набравший 18 очков. В составе хозяев паркета самым результативным стал Шейвон Шилдс, набравший 26 очков.
В заключительном матче игрового дня испанская «Барселона» оказалась сильнее «Жальгириса». Матч завершился со счётом 96:73. В составе победителей 15 очков набрал Рокас Йокубайтис. У гостей 13 очков набрал Тай Уэбстер.
- 27 ноября 2021
-
00:51
-
00:25
- 26 ноября 2021
-
23:57
-
23:23
-
22:52
-
22:39
-
21:57
-
21:53
-
21:42
-
21:38
-
20:54
-
19:35
-
18:55
-
18:00
-
17:10
-
15:43
-
14:20
-
13:39
-
12:47
-
11:24
-
10:41
-
09:32
-
09:32
-
09:26
-
01:16
-
00:25
- 25 ноября 2021
-
23:15
-
23:04
-
22:48
-
22:02
-
20:27
-
19:38
-
18:53
-
18:45
-
17:31