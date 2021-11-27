«Голден Стэйт» добыл 6-ю победу подряд благодаря 32 очкам Карри и укрепился на вершине НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:103.



Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Анферни Саймонс (19 очков).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:109.



Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, ему удалось заработать дабл-дабл, на его счету 24 очка и 13 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Аарон Гордон, набравший 18 очков.



Также «Юта Джаз» уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» (97:98), «Сан-Антонио Спёрс» победил «Бостон Селтикс» (96:88) и «Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Вашингтон Уизардс» (99:101).