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«Голден Стэйт» добыл 6-ю победу подряд благодаря 32 очкам Карри и укрепился на вершине НБА

«Голден Стэйт» добыл 6-ю победу подряд благодаря 32 очкам Карри и укрепился на вершине НБА
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:103.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Анферни Саймонс (19 очков).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:109.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, ему удалось заработать дабл-дабл, на его счету 24 очка и 13 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Аарон Гордон, набравший 18 очков.

Также «Юта Джаз» уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» (97:98), «Сан-Антонио Спёрс» победил «Бостон Селтикс» (96:88) и «Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Вашингтон Уизардс» (99:101).

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 101
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 21, Гилджес-Александер - 15, Гидди - 11, Уильямс - 11, Робинсон-Эрл - 10, Базли - 8, Манн - 7, Покушевски - 7, Джером - 4, Мускала - 3, Фэйворс - 2, Дек, Крейчи, Маледон, Роби, Уиггинс, Уотсон
Вашингтон Уизардс: Бил - 20, Колдуэлл-Поуп - 20, Харрелл - 14, Кузма - 11, Динвидди - 10, Авдия - 9, Гэффорд - 7, Дав. Бертанс - 5, Нето - 5, Брайант, Гилл, Кисперт, Тодд, Уинстон, Хатимура, Холидей, Ээи
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
97 : 98
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Богданович - 23, Митчелл - 16, Инглс - 12, Конли - 12, Гобер - 9, Гэй - 9, Кларксон - 7, О'Нил - 6, Форрест - 2, Уайтсайд - 1, Азубуике, Батлер, Они, Пэскелл, Фиттс, Хьюз
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 21, Александер-Уолкер - 15, Эрнангомес - 13, Валанчюнас - 11, Льюис - 10, Грэм - 9, Джонс - 8, Харт - 8, Темпл - 3, Альварадо, Лозада, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Хоммс, Хэйс
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
96 : 88
Бостон Селтикс
Бостон
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 29, Джонсон - 17, Уайт - 17, Джонс - 12, Уокер - 10, Пёлтль - 7, Бэйтс-Диоп - 2, Форбс - 2, Васселл, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Макдермотт, Ойбанкс, Примо, Уискэмп, Янг
Бостон Селтикс: Тейтум - 24, Браун - 16, Смарт - 13, Шрёдер - 8, Уильямс - 7, Несмит - 5, Паркер - 5, Хорфорд - 4, Кантер - 3, Лэнгфорд - 3, Притчард, Ричардсон, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
109 : 120
Милуоки Бакс
Милуоки
Денвер Наггетс: Гордон - 18, Бартон - 17, Кампаццо - 16, Грин - 15, Моррис - 15, Чанчар - 10, Ховард - 8, Корнели - 4, Ннаджи - 4, Грин - 2, Бол, Дозьер, Йокич, Маррей, Портер, Риверс, Хиланд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 24, Коннотон - 20, Миддлтон - 17, Холидэй - 16, Портис - 11, Аллен - 10, Нвора - 8, Худ - 6, Хилл - 5, Калаицакис - 3, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 103
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Уиггинс - 25, Пул - 14, Грин - 12, Луни - 12, Тоскано-Андерсон - 8, Пэйтон II - 7, Бьелица - 3, Кьоцца - 3, Портер - 2, Даутин, Игуодала, Куминга, Ли, Муди, Томпсон, Уайзмен
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 19, Нуркич - 17, Лиллард - 16, Макколлум - 16, Пауэлл - 15, Ковингтон - 9, Нэнс - 8, Литтл - 3, Блевинс, Браун, Зеллер, Маклемор, Смит, Снелл, Уотфорд, Эллеби
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