«Голден Стэйт» добыл 6-ю победу подряд благодаря 32 очкам Карри и укрепился на вершине НБА

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча прошла в Сан-Франциско на стадионе «Чейз Центр» и завершилась победой хозяев со счётом 118:103.
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Анферни Саймонс (19 очков).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» принимал «Милуоки Бакс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 120:109.
Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, ему удалось заработать дабл-дабл, на его счету 24 очка и 13 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Аарон Гордон, набравший 18 очков.
Также «Юта Джаз» уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» (97:98), «Сан-Антонио Спёрс» победил «Бостон Селтикс» (96:88) и «Оклахома-Сити Тандер» проиграла «Вашингтон Уизардс» (99:101).
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