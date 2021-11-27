Безумный победный бросок под сирену с центра площадки в матче Евролиги

Форвард АСВЕЛа Уильям Ховард забил невероятный победный бросок в матча 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако» (85:84).
При разнице -2 за 2 секунды до финальной сирены Ховард едва не совершил потерю при вводе мяча из-за боковой линии, но сохранил владение и невероятным броском с середины площадки отправил мяч в кольцо. Ховард также стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка, 10 подборов, 2 передачи и 3 перехвата. Стоит отметить, что у «Монако» в составе вышел защитник Майк Джеймс, набравший 18 очков за 33 минуты. В прошлом матче с «Эфесом» (77:98) Джеймс самовольно покинул площадку в четвёртой четверти после перепалки с главным тренером Звезданом Митровичем, но клуб не стал его наказывать.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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