«Барселона» надолго потеряла звёздного разыгрывающего
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Разыгрывающий «Барселоны» Ник Калатес пропустит как минимум 6 недель с переломом малоберцовой кости, сообщил клуб на официальном сайте.
В нынешнем сезоне Евролиги Калатес набирает в среднем 8,4 очка, 5,2 подбора, 5,7 передачи и 1,4 перехвата. Средние показатели игрока в чемпионате Испании составляют 7,1 очка, 2,9 подбора и 4,4 передачи. «Барселона» выдаёт баланс 10-2 в Евролиге и 10-1 в чемпионате Испании.
Калатес не вышел на площадку в последнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Жальгирисом» (96:73). Кроме того, «Барселона» не могла рассчитывать на помощь центрового Брэндона Дэвиса, который получил разрешение на участие в квалификации чемпионата мира в составе сборной Уганды по баскетболу.
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