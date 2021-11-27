«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» в матче с тремя овертаймами

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой гостей. Счёт матча 137:141 (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41). Отметим, что в основное время матча команды победителя не выявили. Он был определён только по результатам трёх овертаймов.
Самый значительный вклад в победу своей команды внёс Де'Аарон Фокс. На его счету 34 очка, 6 подборов и 8 передач. У хозяев площадки лучшей результативностью отметился лидер клуба Леброн Джеймс, набравший 30 очков, совершивший 7 подборов и отдавший 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Джеймс оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 15 тыс. за непристойный жест. Игрок исполнил запрещённый в лиге танец Сэма Касселла после попадания в концовке матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (124:116 ОТ).
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