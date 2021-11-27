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«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» в матче с тремя овертаймами

«Лейкерс» проиграли «Сакраменто» в матче с тремя овертаймами
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча завершилась победой гостей. Счёт матча 137:141 (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41). Отметим, что в основное время матча команды победителя не выявили. Он был определён только по результатам трёх овертаймов.

Самый значительный вклад в победу своей команды внёс Де'Аарон Фокс. На его счету 34 очка, 6 подборов и 8 передач. У хозяев площадки лучшей результативностью отметился лидер клуба Леброн Джеймс, набравший 30 очков, совершивший 7 подборов и отдавший 11 результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
27 ноября 2021, суббота. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
137 : 141
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Уэстбрук - 29, Дэвис - 23, Монк - 20, Энтони - 16, Хортон-Такер - 7, Эллингтон - 6, Джордан - 4, Брэдли - 2, Brown Jr., Ариза, Бэйзмор, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Ховард
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Хилд - 25, Халибёртон - 19, Багли III - 13, Дэвис - 13, Томпсон - 13, Лень - 12, Митчелл - 5, Мету - 3, Джонс - 2, Харклесс - 2, Барнс, Вудард, Кета, Кинг, Рэмси, Холмс

Ранее сообщалось, что Джеймс оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией на $ 15 тыс. за непристойный жест. Игрок исполнил запрещённый в лиге танец Сэма Касселла после попадания в концовке матча регулярного чемпионата с «Индианой Пэйсерс» (124:116 ОТ).

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