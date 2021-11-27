Стефен Карри превзошёл Скотти Пиппена по очкам за карьеру в НБА
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отметился очередным достижением в НБА, сообщает пресс-служба команды. Это случилось благодаря 32 набранным очкам в матче с клубом «Портленд Трэйл Блэйзерс».
В общей сложности теперь на счету Карри 18 945 очков за карьеру. По результативности он обошёл шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, в активе которого 18 940 очков. Карри теперь на 62-м месте по этому показателю.
Напомним, «Уорриорз» победили «Трэйл Блэйзерс» со счётом 118:103. Самым результативным в составе победителей стал Карри, который записал в свой актив 32 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Анферни Саймонс (19 очков).
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