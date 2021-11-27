Кендрик Перкинс назвал виновников провала «Лейкерс» в этом сезоне

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о неудачном выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА.



«Многие винят Фрэнка Вогеля в отсутствии старания при игре в защите, что я нахожу забавным! У вас в составе есть опытные ветераны, и тем не менее клуб не раз проваливался в обороне. Да и в атаке получает немного. И я бы не стал винить в этом тренера. Это вина ветеранов. Точка», – написал Перкинс в своём «твиттере».



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» со счётом 137:141 потерпели поражение на домашней площадке от «Сакраменто Кингз». В основное время команды победителя не выявили, а по результатам трёх овертаймов успешнее были «Кингз».