Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кендрик Перкинс назвал виновников провала «Лейкерс» в этом сезоне

Кендрик Перкинс назвал виновников провала «Лейкерс» в этом сезоне
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о неудачном выступлении «Лос-Анджелес Лейкерс» в нынешнем сезоне НБА.

«Многие винят Фрэнка Вогеля в отсутствии старания при игре в защите, что я нахожу забавным! У вас в составе есть опытные ветераны, и тем не менее клуб не раз проваливался в обороне. Да и в атаке получает немного. И я бы не стал винить в этом тренера. Это вина ветеранов. Точка», – написал Перкинс в своём «твиттере».

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» со счётом 137:141 потерпели поражение на домашней площадке от «Сакраменто Кингз». В основное время команды победителя не выявили, а по результатам трёх овертаймов успешнее были «Кингз».

«Худшее поражение в эпоху Леброна». Чрезвычайно печальная картина в «Лейкерс» «Худшее поражение в эпоху Леброна». Чрезвычайно печальная картина в «Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021