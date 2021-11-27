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Определён MVP 12-го тура Евролиги

Определён MVP 12-го тура Евролиги
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Форвард АСВЕЛа Уильям Ховард стал MVP 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Монако» (85:84) Ховард записал себе в актив 23 очка (3/5 двухочковых, 5/5 трёхочковых, 2/4 штрафных), 10 подборов и 3 перехвата при рейтинге эффективности 33 балла. Ховард реализовал невероятный победный бросок с центра площадки под финальную сирену и впервые стал самым ценным игроком тура Евролиги.

В пятёрку лучших игроков тура также вошли центровой «Панатинаикоса» Георгиос Папаяннис (31 балл), атакующий защитник «Баварии» Дэрран Хиллиард (30 баллов), разыгрывающий «Анадолу Эфес» Шейн Ларкин (29 баллов) и его коллега по амплуа из «Маккаби» Скотти Уилбекин (28 баллов).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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