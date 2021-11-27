Леброн отреагировал на обвинения Стюарта в том, что он умышленно разбил ему лицо до крови
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на обвинения центрового «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта, с которым у него произошёл конфликт во время матча их команд. Напомним, в одном из эпизодов Джеймс отмахнулся от Стюарта локтем при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. Позже Стюарт заявил, что Леброн это сделал намеренно.
«Я видел его комментарии. Знаю, он думает, что это было сделано намеренно. Но на самом деле я действовал без умысла. Я никогда не был таким игроком», — приводит слова Леброна репортёр Майкл Корво в своём «твиттере».
По итогам инцидента Джеймс был дисквалифицирован Лигой на один матч регулярного чемпионата. Стюарт будет вынужден пропустить две игры.
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