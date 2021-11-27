Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн отреагировал на обвинения Стюарта в том, что он умышленно разбил ему лицо до крови

Леброн отреагировал на обвинения Стюарта в том, что он умышленно разбил ему лицо до крови
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на обвинения центрового «Детройт Пистонс» Айзеи Стюарта, с которым у него произошёл конфликт во время матча их команд. Напомним, в одном из эпизодов Джеймс отмахнулся от Стюарта локтем при борьбе за подбор после штрафного броска и рассёк ему бровь. Позже Стюарт заявил, что Леброн это сделал намеренно.

«Я видел его комментарии. Знаю, он думает, что это было сделано намеренно. Но на самом деле я действовал без умысла. Я никогда не был таким игроком», — приводит слова Леброна репортёр Майкл Корво в своём «твиттере».

По итогам инцидента Джеймс был дисквалифицирован Лигой на один матч регулярного чемпионата. Стюарт будет вынужден пропустить две игры.

«Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА «Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021