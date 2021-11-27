Клэй Томпсон обратился к Карлсену, который сражается за шахматную корону с Непомнящим

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон обратился к норвежскому шахматисту Магнусу Карлсену, сражающемуся с российским гроссмейстером Яном Непомнящим за титул чемпиона мира по шахматам. Карлсен опубликовал в своём «инстаграме» фотографии с баскетбольной площадки, на которых он бросает мяч в кольцо из-за дуги.

«Магнус, ты поливаешь из-за дуги. Приятно на это смотреть», — написал Клэй Томпсон в комментариях в «Инстаграме».



Первая партия матча Непомнящего с норвежцем Магнусом Карлсеном завершилась вничью. Белыми играл претендент.



Матч будет состоять из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.



Далее партии запланированы на 27, 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря. Начало всех партий – в 15:30 мск. Во второй партии белыми фигурами будет играть Карлсен.