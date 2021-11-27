Майкл Джордан встретился со скандальным рэпером, на концерте которого погибли 10 зрителей

Легендарный баскетболист Майкл Джордан, являющийся совладельцем клуба «Шарлотт Хорнетс», встретился с рэп-исполнителем Трэвисом Скоттом, на концерте которого в начале ноября погибло 10 человек. Джордан, как и Скотт, посетил гольф-клуб. Рэпер впервые за две недели после инцидента появился на публике.
Звёзды баскетбола и музыкально индустрии находились в клубе в одно время, что следует из «сториз», размещённых в «инстаграмах». Помимо Скотта и Джордана, там же присутствовал и голливудский актёр Марк Уолберг.
Напомним, 5 ноября популярный рэпер Трэвис Скотт выступил на фестивале Astroworld. В какой-то момент из-за большого числа людей началась давка, в ходе которой погибли десять человек, а ещё 300 пострадали.
Музыканта обвинили в бездействии во время концерта. Шоу можно было остановить, но рэпер якобы не стал этого делать. После этого из Fortnite удалили эмоцию с рэпером, а Sony скрыла рекламный ролик PS5 с музыкантом, выпущенный ещё в 2020 году.
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