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Шенгелия отреагировал на доминирующее выступление в сборной через день после игры за ЦСКА

Шенгелия отреагировал на доминирующее выступление в сборной через день после игры за ЦСКА
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Форвард ЦСКА и сборной Грузии Торнике Шенгелия прокомментировал своё выступление в составе национальной команды всего через день после матча Евролиги с «Баварией» (77:74). Шенгелия за два дня сыграл два матча, проведя на площадке в сумме 65 минут.

«Моя мотивация не изменилась с детства. В первый раз, когда я увидел игру сборной страны, был здесь, на этой площадке и в этом зале. Моей первой мечтой, до перехода в НБА, было играть за свою национальную команду, за свою страну. Это мотивация, которая у меня была с первого дня, и ничего не изменилось. И на все сто процентов могу сказать, что ничего не изменится, пока я могу играть», — приводит слова Торнике Шенгелии Eurohoops.

Сборная Грузии одержала победу над командой Украины со счётом 88:83. Шенгелия оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов за 33 минуты. В матче с «Баварией» Шенгелия набрал 12 очков, 5 подборов и 4 передачи за 32 минуты.

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