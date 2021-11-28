Серена Уильямс посмеялась над Кевином Дюрантом

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, американка Серена Уильямс посмеялась над форвардом «Бруклин Нетс» Кевином Дюрантом из-за цвета его ног. Недавно в социальных сетях появилась фотография кроссовок Дюранта, на которой пользователи обратили внимание на «крокодиловую кожу» на голени баскетболиста, что вызвало множество шуток на эту тему.



Теннисистка опубликовала видео, на котором она опрыскивает свои ноги каким-то спреем, говоря при этом: "«Делаю всё, чтобы не быть похожей на моего приятеля Кей Ди».

Посмотреть видео можно в «твиттере» Overtime.

Напомним, в конце августа 2021 года Серена Уильямс, бывшая первая ракетка мира, отказалась от участия в Открытом чемпионате США. В первом круге Уимблдона Уильямс поскользнулась на траве, травмировалась и не смогла продолжить матч с представительницей Беларуси Александрой Саснович. После того турнира Серена на корт не выходила.