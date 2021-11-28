Получающий $ 44,3 млн Джон Уолл хочет пересмотреть достигнутую с клубом договорённость

Разыгрывающий «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл надеется, что в ближайшем будущем возобновит выступления за команду, сообщает в своём «твиттере» инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Ранее Уолл и руководство команды договорились, что он не будет играть в этом сезоне, пока клуб не найдет подходящий вариант обмена. Ожидается, что стороны обсудят новые условия уже на этой неделе.



Ранее сообщалось, что «Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла на два года и $ 91,7 млн. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Уолла, ценность которого на рынке считается отрицательной.



Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.