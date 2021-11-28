«Финикс» одержал 16-ю победу подряд, обыграв на выезде «Бруклин»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:107, которая стала для них 16-й кряду.
Наиболее значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 30 очков и совершивший 1 подбор и 4 передачи. В составе «Бруклина» лучшая результативность у лёгкого форварда Кевина Дюранта (39 очков, 9 подборов и 7 передач). Отметим, что защитник «Нетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 12 очков, 13 подборов и 14 передач.
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 113
Финикс Санз
Финикс
Бруклин Нетс: Дюрант - 39, Бембри - 18, Олдридж - 18, Харден - 12, Миллз - 9, Джонсон - 6, Томас - 3, Миллсэп - 2, Браун, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Картер, Клэкстон, Харрис, Шарп, Эдвардс
Финикс Санз: Букер - 30, Пол - 22, Бриджес - 13, Макги - 10, Эйтон - 10, Джонсон - 8, Шамет - 8, Пэйн - 7, Краудер - 5, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Хатчинсон, Шарич
В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» в овертайме с отрывом в одно очко уступила «Миннесоте Тимбервулвз» (120:121 ОТ), а «Атланта Хоукс» дома проиграла «Нью-Йорк Никс» (90:99).
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
120 : 121
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Харрис - 17, Макси - 15, Карри - 14, Грин - 11, Коркмаз - 7, Ньянг - 6, Тибулл - 6, Драммонд - 2, Бэсси, Джо, Милтон, Рид, Риллер, Симмонс, Спрингер, Хенри
Миннесота Тимбервулвз: Расселл - 35, Таунс - 28, Эдвардс - 19, Рид - 13, Макдэниелс - 8, Бисли - 5, Вандербилт - 5, Принс - 5, Больмаро - 3, Беверли, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
90 : 99
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 33, Капела - 16, Коллинс - 12, Хаертер - 8, Галлинари - 5, Л. Уильямс - 5, Луваву-Кабарро - 3, Райт - 3, Реддиш - 3, Богданович - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Мэйс, Оконгву, Хантер, Хилл
Нью-Йорк Никс: Бёркс - 23, Фурнье - 20, Барретт - 15, Топпин - 13, Куикли - 9, Рэндл - 8, Симс - 6, Гримс - 3, Робинсон - 2, Walker, Гибсон, Макбрайд, Нокс, Ноэль, Роуз, Саманич, Селден
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