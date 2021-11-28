«Финикс» одержал 16-ю победу подряд, обыграв на выезде «Бруклин»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» принимал «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:107, которая стала для них 16-й кряду.

Наиболее значимый вклад в победу «Финикса» внёс защитник Девин Букер, набравший 30 очков и совершивший 1 подбор и 4 передачи. В составе «Бруклина» лучшая результативность у лёгкого форварда Кевина Дюранта (39 очков, 9 подборов и 7 передач). Отметим, что защитник «Нетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл из 12 очков, 13 подборов и 14 передач.

В параллельных матчах «Филадельфия Сиксерс» в овертайме с отрывом в одно очко уступила «Миннесоте Тимбервулвз» (120:121 ОТ), а «Атланта Хоукс» дома проиграла «Нью-Йорк Никс» (90:99).