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«Вашингтон» победил «Даллас», «Шарлотт» уступил «Хьюстону» в сверхрезультативной игре

«Вашингтон» победил «Даллас», «Шарлотт» уступил «Хьюстону» в сверхрезультативной игре
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:114.

Наиболее значимый вклад в победу «Уизардс» внёс защитник Брэдли Бил – 26 очков, 5 подборов и 7 передач. Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 4 подборов и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
114 : 120
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Дончич - 33, Бёрк - 14, Клебер - 13, Порзингис - 13, Хардуэй-младший - 10, Браун - 8, Финни-Смит - 8, Баллок - 7, Коли-Стайн - 4, Пауэлл - 4, Брансон, Браун, Грин, Маклафлин, Марьянович, Нтиликина, Оморуи
Вашингтон Уизардс: Бил - 26, Кузма - 22, Колдуэлл-Поуп - 16, Гэффорд - 14, Нето - 13, Харрелл - 11, Авдия - 7, Холидей - 7, Кисперт - 4, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Динвидди, Тодд, Уинстон, Хатимура, Ээи

В параллельных матчах «Кливленд Кавальерс» дома победил «Орландо Мэджик» (105:92), «Хьюстон Рокетс» в сверхрезультативной игре в овертайме сломил сопротивление «Шарлотт Хорнетс» (146:143 ОТ), «Чикаго Буллз» уступил в родных стенах «Майами Хит» (104:107), а «Юта» дома разгромила «Нью-Орлеан» (127:105).

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
105 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 26, Маркканен - 20, Аллен - 19, Мобли - 13, Осман - 10, Окоро - 7, Лав - 5, Рубио - 5, Валентайн, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Секстон, Стивенс, Уиндлер, Уэйд, Фалль
Орландо Мэджик: Картер - 19, Лопес - 13, Вагнер - 12, Харрис - 11, Саггс - 10, Вагнер - 9, Хэмптон - 7, Океке - 6, Росс - 5, Айзек, Бамба, Браздейкис, Картер-Уильямс, Мур, Мюлдер, Фульц, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
146 : 143
ОТ
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Хьюстон Рокетс: Вуд - 33, Портер - 23, Гордон - 22, Мэтьюз - 20, Тэйт - 16, Брукс - 15, Мартин - 7, Шенгюн - 5, Огастин - 3, Хаус - 2, Гаруба, Грин, Кристофер, Нваба, Никс, Тайс, Уолл
Шарлотт Хорнетс: Розир - 31, Убре - 23, Бриджес - 22, Хэйворд - 21, Болл - 19, Вашингтон - 13, Мартин - 6, Макдэниелс - 5, Ричардс - 3, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Пламли, Смит, Тор
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
104 : 107
Майами Хит
Майами
Чикаго Буллз: Дерозан - 28, Карузо - 22, Лавин - 16, Болл - 11, Вучевич - 7, Грин - 7, Джонс - 7, Уайт - 4, Досунму - 2, Браун, Брэдли, Джонсон, Дотсон, Кук, Симонович, Томас, Уильямс
Майами Хит: Винсент - 20, Лоури - 19, Батлер - 18, Робинсон - 16, Страс - 13, Адебайо - 9, Мартин - 5, Такер - 5, Дедмон - 2, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Хаслем, Хироу, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
127 : 105
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Митчелл - 21, Кларксон - 20, Конли - 20, Инглс - 15, Гэй - 13, Богданович - 11, Уайтсайд - 10, Гобер - 6, Батлер - 5, Форрест - 4, Пэскелл - 2, Азубуике, О'Нил, Они, Фиттс, Хьюз
Нью-Орлеан Пеликанс: Хэйс - 15, Валанчюнас - 12, Ингрэм - 11, Александер-Уолкер - 10, Маршалл - 10, Эрнангомес - 10, Грэм - 6, Мёрфи - 6, Саторански - 6, Темпл - 6, Харт - 6, Льюис - 4, Джонс - 3, Альварадо, Лозада, Уильямсон, Хоммс
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