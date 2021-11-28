«Вашингтон» победил «Даллас», «Шарлотт» уступил «Хьюстону» в сверхрезультативной игре

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 120:114.
Наиболее значимый вклад в победу «Уизардс» внёс защитник Брэдли Бил – 26 очков, 5 подборов и 7 передач. Самым результативным игроком матча стал словенский защитник «Маверикс» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 33 очков, 4 подборов и 10 передач.
В параллельных матчах «Кливленд Кавальерс» дома победил «Орландо Мэджик» (105:92), «Хьюстон Рокетс» в сверхрезультативной игре в овертайме сломил сопротивление «Шарлотт Хорнетс» (146:143 ОТ), «Чикаго Буллз» уступил в родных стенах «Майами Хит» (104:107), а «Юта» дома разгромила «Нью-Орлеан» (127:105).
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