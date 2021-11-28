«Я думал, что не выживу». Эмбиид побил рекорд Баркли в первом матче после коронавируса

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид набрал 42 очка (10/19 двухочковых, 2/4 трехочковых, 16/21 штрафных) и 14 подборов в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (120:121 ОТ).



Эмбиид провёл 14-й матч за карьеру с 40+ очков и 10+ подборов в составе «Сиксерс», превзойдя Чарльза Баркли (13). Это была первая игра центрового после заражения коронавирусом.

«Я правда думал, что не выживу. Мне было очень плохо. Я благодарен за то, что сейчас сижу здесь. Мне пришлось тяжело, но я рад, что преодолел это, я здесь и занимаюсь тем, что мне нравится, с хорошими людьми», – сказал Эмбиид на пресс-конференции.

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