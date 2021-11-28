Эксперт — об игре Леброна: фальшивый величайший во всей красе

Известный эксперт НБА Скип Бэйлесс выступил с критикой в адрес форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на фоне неудовлетворительных результатов команды.
«Итак, Леброн, снова сыграл вничью в основное время в матче с плохой командой «Кингз», потерявшей трёх ключевых игроков. Искупи свою вину. Сколько можно мазать трёхочковых на последних секундах. Фальшивый величайший во всей красе», — написал Бэйлесс в своём «твиттере».
После поражения в матче с «Сакраменто» Леброн признался, что его совершенно не устроило, как он сыграл. По его словам, на площадке он действовал «ужасно».
«Лос-Анджелес» проиграл «Кингз» со счётом 137:141 (20:20, 23:23, 35:30, 22:27, 37:41). В основное время команды победителя не выявили, а по результатам трёх овертаймов успешнее был «Сакраменто».
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