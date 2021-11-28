Чарльз Баркли: хочу быть абсолютно нищим, когда откину копыта

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли пошутил по поводу своей игровой зависимости. Баркли подчеркнул, что не хочет оставлять заработанные деньги своей семье.
«Послушайте, все знают, что я люблю играть в казино. Я хочу быть абсолютно нищим, когда откину копыта. Не хочу оставлять свои деньги своей семье нахлебников. Я и так забочусь о них всю свою жизнь. Хочу быть без гроша, когда буду находиться при смерти», – приводит слова Баркли Golf.com.
Ранее Баркли рассказывал, что во времена игровой карьеры мог проиграть $ 1 млн за один вечер. Он продолжает играть и сейчас, но утверждает, что контролирует своё увлечение.
Напомним, Чарльз стал четвёртым в истории НБА игроком, набравшим более 20 000 очков, сделавшим более 10 000 подборов и 4000 результативных передач.
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