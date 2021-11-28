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Получивший гражданство США Энес Кантер сменил фамилию

Получивший гражданство США Энес Кантер сменил фамилию
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер официально сменил фамилию на Фридом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

В документах полное имя игрока будет следующим — Энес Кантер Фридом. Кантер станет вторым именем, а Фридом — новой фамилией. В понедельник Энес официально станет гражданином США.

Напомним, ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды. Кроме того, Кантер критиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за отсутствие позиции по Китаю и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джорджана за слабую поддержку афроамериканского сообщества США.

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