Получивший гражданство США Энес Кантер сменил фамилию

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер официально сменил фамилию на Фридом, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».

В документах полное имя игрока будет следующим — Энес Кантер Фридом. Кантер станет вторым именем, а Фридом — новой фамилией. В понедельник Энес официально станет гражданином США.

Напомним, ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды. Кроме того, Кантер критиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за отсутствие позиции по Китаю и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джорджана за слабую поддержку афроамериканского сообщества США.