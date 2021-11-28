Попович оценил гражданскую позицию Кантера, сменившего имя после получения паспорта США

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал поступок центрового «Бостон Селтикс» Энеса Кантера. Баскетболист, получивший гражданство США, сменил фамилию. В документах полное имя игрока будет следующим — Энес Кантер Фридом. Кантер станет вторым именем, а Фридом — новой фамилией.
«Я рад, что Энес говорит то, что чувствует. Думаю, это замечательно. Нет никаких причин не делать этого», — приводит слова Поповича журналист Том Орсборн в своём «твиттере».
Напомним, ранее Кантер критиковал власти Китая за политику в отношении Тибета и уйгурского населения, а также назвал главу КНР Си Цзиньпина «жестоким диктатором». После этого в Китае удалили все матчи «Бостон Селтикс» из своего интернета и перестали транслировать новые матчи с участием команды. Кроме того, Кантер критиковал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за отсутствие позиции по Китаю и шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана за слабую поддержку афроамериканского сообщества США.
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