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Названы семь лучших контрактов НБА

Названы семь лучших контрактов НБА
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Издание Hoopshype составило рейтинг лучших контрактов Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне. В качестве главного критерия было выбрано соотношение зарплаты игрока к уровню его выступлений в текущем регулярном чемпионате.

Обладателем лучшего контракта был назван центровой «Сан-Антонио Спёрс» Якоб Пёлтль. При базовой ставке контракта $ 7,5 млн показывает лучший сезон в карьере с точки зрения. По мнению экспертов, следующим летом Пёлтль может рассчитывать на четырёхлетний контракт, общая сумма которого составит $ 58 млн.

В топ-7 контрактов также вошли Десмонд Бейн («Мемфис Гриззлиз»), Гэри Пэйтон II («Голден Стэйт Уорриорз»), Мо Бамба («Орландо Мэджик»), Айзея Хартенштайн («Лос-Анджелес Клипперс»), Келан Мартин («Индиана Пэйсерс») и Остин Ривз («Лос-Анджелес Лейкерс»).

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