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Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации ЧМ

Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации ЧМ
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Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации к чемпионату мира 2023 года, информирует телеграм-канал «Перехват». Матч Россия — Исландия состоится сегодня, 29 ноября, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Состав сборной России:

Защитники: Вячеслав Зайцев, Артём Комолов, Дмитрий Кулагин, Иван Стребков, Александр Хоменко;

Форварды: Антон Астапкович, Сергей Торопов, Андрей Зубков, Семён Антонов, Станислав Ильницкий;

Центровые: Александр Ганькевич, Владимир Ивлев;

Напомним, в первом туре европейской квалификации чемпионата мира сборная России уверенно победила команду Италии со счётом 92:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 21 очко.

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