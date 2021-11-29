Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации ЧМ

Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации к чемпионату мира 2023 года, информирует телеграм-канал «Перехват». Матч Россия — Исландия состоится сегодня, 29 ноября, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.



Состав сборной России:



Защитники: Вячеслав Зайцев, Артём Комолов, Дмитрий Кулагин, Иван Стребков, Александр Хоменко;



Форварды: Антон Астапкович, Сергей Торопов, Андрей Зубков, Семён Антонов, Станислав Ильницкий;



Центровые: Александр Ганькевич, Владимир Ивлев;



Напомним, в первом туре европейской квалификации чемпионата мира сборная России уверенно победила команду Италии со счётом 92:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 21 очко.