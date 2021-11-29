Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации ЧМ
Поделиться
Сборная России назвала состав на матч с Исландией в квалификации к чемпионату мира 2023 года, информирует телеграм-канал «Перехват». Матч Россия — Исландия состоится сегодня, 29 ноября, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
Состав сборной России:
Защитники: Вячеслав Зайцев, Артём Комолов, Дмитрий Кулагин, Иван Стребков, Александр Хоменко;
Форварды: Антон Астапкович, Сергей Торопов, Андрей Зубков, Семён Антонов, Станислав Ильницкий;
Центровые: Александр Ганькевич, Владимир Ивлев;
Напомним, в первом туре европейской квалификации чемпионата мира сборная России уверенно победила команду Италии со счётом 92:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 21 очко.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48
-
19:45
-
19:10
-
18:57
-
17:56
-
17:20
-
16:11
-
15:19
-
14:21
-
12:40
-
11:47
-
10:41
-
09:55
-
09:08
-
08:59
-
07:07
-
06:13
-
01:20
-
00:00
- 27 ноября 2021
-
22:57
-
21:55
-
20:48
-
19:43
-
18:51
-
17:48
-
16:41
-
15:40
-
15:13
-
14:30
-
13:22
-
13:15
-
12:04
Партнерский контент