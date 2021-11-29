«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», одержав седьмую победу подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:90.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Стефен Карри. Отто Портер записал в свой актив дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. За «Клипперс» лучшей результативностью отличился Пол Джордж, который набрал 30 очков. Эрик Бледсо оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Клипперс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Голден Стэйт», в свою очередь, одержал седьмую победу подряд.

В следующем матче «Клипперс» встретится с «Нью-Орлен Пеликанс», а «Голден Стэйт» сыграет «Финикс Санз».