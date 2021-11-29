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«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», одержав седьмую победу подряд

«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», одержав седьмую победу подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча состоялась в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 105:90.

В составе победителей лучшей результативностью отличился Стефен Карри. Отто Портер записал в свой актив дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. За «Клипперс» лучшей результативностью отличился Пол Джордж, который набрал 30 очков. Эрик Бледсо оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Клипперс» потерпели второе поражение за последние три игры. «Голден Стэйт», в свою очередь, одержал седьмую победу подряд.

В следующем матче «Клипперс» встретится с «Нью-Орлен Пеликанс», а «Голден Стэйт» сыграет «Финикс Санз».

НБА - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
90 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 30, Бледсо - 13, Моррис - 13, Зубац - 8, Мэнн - 8, Хартенштайн - 6, Кеннард - 5, Уинслоу - 3, Ибака - 2, Коффи - 2, Батюм, Бостон, Джексон, Джонсон, Леонард, Престон, Скрабб
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 33, Портер - 18, Пул - 17, Уиггинс - 12, Грин - 8, Куминга - 5, Пэйтон II - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Бьелица - 2, Луни - 2, Даутин, Игуодала, Кьоцца, Ли, Муди, Томпсон, Уайзмен
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