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«Лейкерс» обыграли «Детройт» благодаря 33 очкам Леброна

«Лейкерс» обыграли «Детройт» благодаря 33 очкам Леброна
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:106.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 33 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джереми Грант (32 очка).

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:101.

Самым результативным в составе победителей стал канадец Дилон Брукс, ему удалось набрать 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Бадди Хилд, набравший 14 очков.

Также «Торонто Рэпторс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 97:109.

НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 106
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Уэстбрук - 25, Дэвис - 24, Хортон-Такер - 12, Джордан - 9, Эллингтон - 5, Монк - 2, Brown Jr., Ариза, Брэдли, Бэйзмор, Нанн, Ривз, Рондо, Хафф, Ховард, Энтони
Детройт Пистонс: Грант - 32, Джексон - 17, Каннингем - 15, Лайлз - 13, Диалло - 10, Бей - 6, Хейз - 6, Стюарт - 5, Джозеф - 2, Гарза, Джексон, Ли, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
97 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 27, Барнс - 21, Сиакам - 18, Михайлюк - 12, Флинн - 8, Ачиува - 6, Ватанабэ - 3, Шампани - 2, Ануноби, Берч, Бонга, Буше, Бэнтон, Горан Драгич, Джонсон, Трент-мл.
Бостон Селтикс: Смарт - 21, Ричардсон - 18, Хорфорд - 17, Браун - 16, Уильямс - 15, Кантер - 9, Тейтум - 8, Лэнгфорд - 5, Несмит, Паркер, Притчард, Томас, Уильямс, Фернанду, Хозер, Шрёдер, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
29 ноября 2021, понедельник. 02:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Брукс - 21, Бейн - 18, Джексон - 17, Кларк - 15, Мелтон - 14, Кончар - 9, Уильямс - 8, Андерсон - 7, Джонс - 6, Тийе - 5, Адамс - 3, Альдама - 3, Тиллман - 2, Калвер, Меррилл, Морант, Пон
Сакраменто Кингз: Хилд - 14, Дэвис - 13, Кинг - 12, Фокс - 12, Митчелл - 11, Томпсон - 9, Мету - 8, Джонс - 6, Рэмси - 6, Багли III - 5, Халибёртон - 5, Барнс, Вудард, Кета, Лень, Харклесс, Холмс
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