«Лейкерс» обыграли «Детройт» благодаря 33 очкам Леброна

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:106.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 33 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джереми Грант (32 очка).
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:101.
Самым результативным в составе победителей стал канадец Дилон Брукс, ему удалось набрать 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Бадди Хилд, набравший 14 очков.
Также «Торонто Рэпторс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 97:109.
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