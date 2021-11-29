«Лейкерс» обыграли «Детройт» благодаря 33 очкам Леброна

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 110:106.



Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 33 очка. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Джереми Грант (32 очка).



В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сакраменто Кингз». Встреча прошла в Мемфисе на стадионе «ФедЭксФорум» и завершилась победой хозяев со счётом 128:101.



Самым результативным в составе победителей стал канадец Дилон Брукс, ему удалось набрать 21 очко. Лучшей результативностью в составе гостей отметился Бадди Хилд, набравший 14 очков.



Также «Торонто Рэпторс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 97:109.