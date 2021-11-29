Демаркус Казинс определился с местом продолжения карьеры

Центровой Демаркус Казинс подписал негарантированный контракт с «Милуоки Бакс», сообщает ESPN.

Соглашение Казинса станет гарантированным после 7 января, если «Бакс» не отчислят его. В прошлом сезоне Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 8,9 очка и 6,4 подбора в 41 матче. 4-кратный участник Матча звёзд НБА в последние годы перенёс две тяжелые травмы — разрыв ахилла и крестообразных связок. Рыночная ценность Казинса упала, из-за чего он долго не мог найти новый клуб и рассчитывает только на минимальные краткосрочные или негарантированные контракты.



«Милуоки» нуждался в усилении глубины передней линии, поскольку ведущий центровой Брук Лопес выбыл из строя из-за травмы спины.