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Обладающий контрактом на $ 91,5 млн Джон Уолл: освободите меня

Обладающий контрактом на $ 91,5 млн Джон Уолл: освободите меня
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Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл после встречи с тренерским штабом и руководством команды призвал ускорить поиск вариантов своего обмена. Напомним, игрок не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне.

«Освободите меня», — написал Уолл в «Инстаграме», комментируя видео со своей тренировки.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла, рассчитанный на два года и $ 91,5 млн. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Уолла, ценность которого на рынке считается отрицательной.

Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.

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