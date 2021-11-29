Обладающий контрактом на $ 91,5 млн Джон Уолл: освободите меня

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон Рокетс» Джон Уолл после встречи с тренерским штабом и руководством команды призвал ускорить поиск вариантов своего обмена. Напомним, игрок не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне.



«Освободите меня», — написал Уолл в «Инстаграме», комментируя видео со своей тренировки.



Ранее сообщалось, что «Хьюстон» не собирается выкупать контракт Уолла, рассчитанный на два года и $ 91,5 млн. «Рокетс» придётся отдать ценные активы для сброса контракта Уолла, ценность которого на рынке считается отрицательной.



Уолл провёл в составе «Хьюстона» один сезон. В 40 матчах регулярного чемпионата НБА он набирал в среднем 20,6 очка, 6,9 передачи, 3,2 подбора, 1,1 перехвата и 0,8 блок-шота.