Стефен Карри объяснил, почему сорвался и получил «технарь» в матче с «Клипперс»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри объяснил, почему получил технический фол в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:90). Напомним, Карри очень эмоционально отреагировал на решение судьи не давать фол Терэнсу Мэнну после физического контакта, за что и был наказан.
«Мне показалось, что был фол. Эмоции захлестнули меня. Этот момент завёл меня и команду, но нам удалось направить эту энергию на то, чтобы чаще и лучше доставлять мяч в кольцо. Мы отлично справились с ситуацией, это не только не стало отвлекающим фактором, но и хорошо помогло нам», – приводит слова Карри ESPN.
Карри в матче с «Клипперс» записал на свой счёт 33 очка (5/9 двухочковых, 7/13 трёхочковых, 2/2 штрафных), 5 подборов, 5 передач и 6 перехватов.
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