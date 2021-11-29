Владимир Гомельский ответил на вопрос о скандальном поведении Майка Джеймса в «Монако»

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о скандальном поведении звезды «Монако» Майка Джеймса. Комментатора спросили, мог ли Джеймс вести себя так же, если бы оставался игроком «Бруклин Нетс».



«Ни вы, ни я не знаем сути конфликта, если он есть, между Митровичем и Джеймсом. А гадать, что было бы, если бы с Джеймсом продлили контракт в «Нетс» или предложили достойный контракт с другим клубом НБА, я не хочу», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Напомним, Джеймс самовольно ушёл в раздевалку в четвёртой четверти матча регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (77:98). Причиной стала словесная перепалка с главным тренером «Монако» Звезданом Митровичем. До конца матча оставалось больше семи минут.

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