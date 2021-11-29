Яннис Адетокунбо отреагировал на переход 4-кратного участника Матча звёзд в «Милуоки»

Звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо отреагировал на новость о переходе четырёхкратного участника Матча звёзд Демаркуса Казинса в его команду.



«Как заставить меня танцевать? Добавить немного «Буги» (одно из прозвищ Демаркуса Казинса — Прим. «Чемпионата»)! Шутки моего папы вернулись!», — написал Адетокунбо в своём «твиттере».



Игрок подписал негарантированный контракт с «Милуоки». Соглашение Казинса станет гарантированным после 7 января, если «Бакс» не отчислят его. В прошлом сезоне Казинс выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 8,9 очка и 6,4 подбора в 41 матче. 4-кратный участник Матча звёзд НБА в последние годы перенёс две тяжелые травмы — разрыв ахилла и крестообразных связок. Рыночная ценность Казинса упала, из-за чего он долго не мог найти новый клуб и рассчитывает только на минимальные краткосрочные или негарантированные контракты.

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