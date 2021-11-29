Владимир Гомельский объяснил неэффективную игру Габриэля Лундберга в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский объяснил неэффективную игру Габриэля Лундберга в московском ЦСКА. Гомельский подчеркнул, что у всех баскетболистов есть слабые стороны.
«У любого игрока имеются сильные и слабые стороны. Даже у звёзд НБА. Лундберг — отличный атакующий защитник. Но совсем слабый разыгрывающий. Он хорошо защищается индивидуально, но плохо понимает работу в подстраховках. Задача тренера — использовать его сильные стороны и скрывать слабые. Индивидуальные задачи по обороне Лундберг выполняет хорошо.
Но в ЦСКА он стартует на первом номере. В атаке его опекает сильнейший защищающийся игрок задней линии противника. Его обычно опекают от прохода. Как мне кажется, гораздо эффективнее было бы для Лундберга создавать не простую изоляцию, а при его владении мячом дожидаться, когда начнёт движение к нему подстраховывающий игрок. Тогда кто-то из партнёров получит пространство. Вот ему-то и должен Лундберг отдать передачу. Увы, у Иффе редко хватает терпения для создания подобного момента в атаке. А контракт к качеству его игры не имеет отношения», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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