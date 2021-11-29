Лиллард: заплатил бы за то, чтобы посмотреть ещё на три поражения Конора Макгрегора

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что стал фанатом UFC из-за выступлений экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.



«Конор Макгрегор сделал меня большим фанатом UFC, но я всё же больше склоняюсь к боксу. Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ещё на три его поражения», — написал Лиллард в своём «твиттере».



В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.



Ранее Лиллард отреагировал на предложение стать боксёром после завершения карьеры.

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