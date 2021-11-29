Лиллард: заплатил бы за то, чтобы посмотреть ещё на три поражения Конора Макгрегора
Поделиться
Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард признался, что стал фанатом UFC из-за выступлений экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
«Конор Макгрегор сделал меня большим фанатом UFC, но я всё же больше склоняюсь к боксу. Я бы заплатил за то, чтобы посмотреть ещё на три его поражения», — написал Лиллард в своём «твиттере».
В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье.
Ранее Лиллард отреагировал на предложение стать боксёром после завершения карьеры.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
-
10:38
-
09:34
-
09:32
-
09:22
-
08:05
-
02:25
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48
-
19:45
-
19:10
-
18:57
-
17:56
-
17:20
-
16:11
-
15:19
-
14:21
-
12:40
-
11:47
-
10:41
-
09:55
-
09:08
-
08:59
-
07:07
-
06:13
Партнерский контент