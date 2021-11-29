Леброн Джеймс: в этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов за всю карьеру
Поделиться
Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.
«В этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов, с которым я сталкивался на протяжении своей карьеры, что на самом деле помогает мне раскрыть в себе все лучшие качества, и это мне нравится. Мне нравится пытаться учиться, чтобы продолжать становиться всё лучше и лучше, продолжать учиться друг у друга всё больше и больше. Продолжать работать над нашей систематизацией, как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.
Напомним, сейчас «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции, выиграв ровно половину из 22 матчей сезона.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
21:37
-
21:00
-
19:53
-
18:54
-
17:46
-
16:55
-
15:51
-
14:55
-
14:33
-
13:55
-
12:55
-
11:38
-
10:38
-
09:34
-
09:32
-
09:22
-
08:05
-
02:25
-
00:11
- 28 ноября 2021
-
23:40
-
22:03
-
20:48
-
19:45
-
19:10
-
18:57
-
17:56
-
17:20
-
16:11
-
15:19
-
14:21
-
12:40
-
11:47
-
10:41
-
09:55
-
09:08
Партнерский контент