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Леброн Джеймс: в этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов за всю карьеру

Леброн Джеймс: в этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов за всю карьеру
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.

«В этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов, с которым я сталкивался на протяжении своей карьеры, что на самом деле помогает мне раскрыть в себе все лучшие качества, и это мне нравится. Мне нравится пытаться учиться, чтобы продолжать становиться всё лучше и лучше, продолжать учиться друг у друга всё больше и больше. Продолжать работать над нашей систематизацией, как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Напомним, сейчас «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции, выиграв ровно половину из 22 матчей сезона.

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