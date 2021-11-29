Леброн Джеймс: в этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов за всю карьеру

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о проблемах, с которыми столкнулась команда на старте регулярного чемпионата НБА сезона-2021/2022.



«В этом сезоне передо мной стоит сложнейший вызов, с которым я сталкивался на протяжении своей карьеры, что на самом деле помогает мне раскрыть в себе все лучшие качества, и это мне нравится. Мне нравится пытаться учиться, чтобы продолжать становиться всё лучше и лучше, продолжать учиться друг у друга всё больше и больше. Продолжать работать над нашей систематизацией, как в атаке, так и в обороне», — приводит слова Леброна Джеймса Fadeaway World.

Напомним, сейчас «Лейкерс» занимают восьмое место в Западной конференции, выиграв ровно половину из 22 матчей сезона.