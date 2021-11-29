Россия разгромила Исландию с разницей +24 в квалификации ЧМ по баскетболу

Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над национальной командой Исландии в матче второго тура европейской квалификации чемпионата мира. Встреча завершилась со счётом 89:65.
Российским баскетболистам уже в первой четверти удалось захватить преимущество в матче — за первую десятиминутку россияне позволили исландцам набрать всего четыре очка против 17 у подопечных Зорана Лукича. Во втором игровом отрезке сборная России довела преимущество до 24 очков — на большой перерыв команды ушли при счёте 42:18.
В третьей четверти россиянам удалось совершить рывок в 17 очков, доведя преимущество до 41 балла. В заключительном игровом отрезке сильнее оказались уже исландцы, однако четверть была простой формальностью, учитывая преимущество сборной России. Итоговый счёт матча — 89:65 в пользу россиян.
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Станислав Ильницкий, набравший 14 очков. В составе сборной Исландии 14 очков набрал Эльвар Фридрикссон.
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