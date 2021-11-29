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Определены игроки недели в НБА

Определены игроки недели в НБА
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер и разыгрывающий «Атланты Хоукс» Трей Янг стали лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференции НБА соответственно, сообщает официальный сайт лиги.

Букер записывал себе в актив в среднем 30,0 очка при 53,0% точности с игры и 56,0% с дальней дистанции. «Финикс» добыл победы во всех четырёх матчах недели. «Санз» довели серию выигрышей до 16 матчей и с балансом 17-3 занимают второе место в Западной конференции, уступая только «Голден Стэйт Уорриорз» (18-2).

Янг набирал в среднем 31,3 очка и 8,5 передачи при 56,3% точности с игры. «Атланта» выиграла три матча недели и потерпела одно поражение. «Хоукс» (11-10) располагаются на восьмом месте в Восточной конференции.

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