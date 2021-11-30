В НБА назвали единственного игрока, на которого «Лейкерс» могут обменять Уэстбрука

Один из руководителей клуба НБА считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» могут обменять Расселла Уэстбрука в «Филадельфию Сиксерс» на разыгрывающего Бена Симмонса.



«Я думаю, единственное, что имеет смысл, что может быть приемлемо для всех сторон в краткосрочной перспективе, это обмен Расселла Уэстбрука на Бена Симмонса. У них достаточно навыков, которые нужны обеим сторонам, у них есть история, связи, точки соприкосновения. Этот обмен возможен», — приводит слова неназванного руководителя фронт-офиса НБА Heavy.



Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку.



Ранее сообщалось, что игрок испытывает серьёзные финансовые трудности и может резко изменить подход к «Сиксерс».