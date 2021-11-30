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Лотерейный проспект НБА надолго выбыл из-за перелома пальца

Лотерейный проспект НБА надолго выбыл из-за перелома пальца
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Разыгрывающий «Орландо Мэджик» Джейлен Саггс выбыл из строя на продолжительный срок с переломом большого пальца правой руки, сообщает ESPN.

Саггс получил травму в понедельник во время матча регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». Пятому номеру драфта НБА 2021 года в ближайшее время предстоит пройти углублённое медицинское обследование, по итогам которого определится время на восстановление. Ожидается, что молодой баскетболист пропустит как минимум несколько недель.

В 21 матче сезона Саггс набирал 12,3 очка, 3,4 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру. Проводящий полномасштабную перестройку «Орландо» с результатом 4-18 занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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