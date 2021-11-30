Лука Дончич превзошёл достижение Дирка Новицки в «Далласе»

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс» Лука Дончич превзошёл достижение легендарного Дирка Новицки. В матче с «Кливленд Кавальерс» (96:114) словенский баскетболист забросил пять трёхочковых, для него игра стала 33-й в карьере, где он реализовал +5 трёхочковых бросков.



Дончич обошёл Дирка Новицки, который владел клубным рекордом по этому показателю — 32 матча.



Дончич был выбран под 5-м номером на драфте НБА в 2018 году «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трея Янга. Средние показатели Луки в плей-офф — 2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%.

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