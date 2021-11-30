Домантас Сабонис установил новый рекорд «Индианы»

Центровой Домантас Сабонис установил новый клубный рекорд «Индианы Пэйсерс» в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (98:100). Литовский баскетболист стал первым игроком в истории «Индианы», оформившим трипл-дабл с 20+ подборами. Сабонис записал в актив 16 очков, 10 передач и 25 подборов.



25-летний литовский баскетболист выступает в Национальной баскетбольной ассоциации с 2016 года. Ранее он защищал цвета клуба «Оклахома-Сити Тандер», но уже в 2017 году стал игроком «Индианы Пэйсерс».



В нынешнем сезоне Сабонис принял участие в 23 матчах, проводя почти по 34 минуты за игру. В среднем Домантас набирает 17,3 очка за матч, делает 12 подборов и четыре передачи.



Ранее известный журналист Билл Симмонс рассказал, что Сабонис может перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».

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