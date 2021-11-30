Сборная США сенсационно проиграла Мексике в квалификации ЧМ

Сборная США сенсационно проиграла Мексике в квалификации к чемпионату мира. Встреча завершилась со счётом 97:88 в пользу мексиканской национальной команды. Поражение не имеет значения для сборной США с турнирной точки зрения.
Самым результативным игроком встречи стал лидер сборной Мексики Орландо Мендес, записавший на свой счёт 27 очков. В составе команды США 21 очко заработал Айзея Томас, также сделавший 10 передач. Однако за 25 минут на паркете Томас также успел сделать шесть ошибок.
Напомним, 7 августа сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.
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