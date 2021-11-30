Блэйк Гриффин: не ожидал, что меня полностью исключат из ротации «Бруклина»

Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Блэйк Гриффин не ожидал, что его полностью исключат из ротации команды. Об этом информирует обозреватель Кристиан Уинфилд в своём «твиттере».



Сообщается, что Гриффин разговаривал с Деандре Джорданом, а также получил поддержку от других ветеранов, которые попали в ту же ситуацию. При этом игрок понимает, что его трудности связаны с процентом точности бросков.



Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин» на домашней площадке встречался с «Финикс Санз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 113:107, которая стала для них 16-й кряду. Лучшей результативность в составе «Финикса» отметился защитник Девин Букер, набравший 30 очков. В составе «Бруклина» больше всего на счету лёгкого форварда Кевина Дюранта (39 очков).

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